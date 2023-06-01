İspanya, Fas'ın Ceuta ve Melilla için 'Fas şehirleri' tanımına tepki gösterdi

İspanya, Fas hükümetinin Avrupa Komisyonu'ndaki temsilcisine Ceuta ve Melilla için 'Fas şehirleri' ifadesini kullanmasını kınayan bir nota verdi. İspanya, bu tip bir tanımlamayı kategorik olarak reddettiğini vurguladı. İki ülke arasında Nisan 2022'de yapılan anlaşmada, hassas konularda karşı tarafı rahatsız edebilecek söylemlerden kaçınılması taahhüt edilmişti.

İspanya, Kuzey Afrika'daki toprakları Ceuta ve Melilla için "Fas şehirleri" tanımını yapan Fas hükümetine yazılı nota verdi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Fas'ın Madrid Büyükelçiliğine gönderilen notada, Fas hükümetinin Avrupa Komisyonundaki temsilcisinin, Ceuta ve Melilla için "Fas şehirleri" ifadesi kullanması kınandı.

Notada, İspanya'nın bu tip bir tanımlamayı "kategorik olarak reddettiği" vurgulandı.

Avrupa Komisyonunun Göç ve Güvenlik Politikalarının Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın Ceuta ve Melilla için birçok kez kullandığı "İspanya kentleri olduğu uluslararası olarak tanınan", "AB sınırlarındaki kentler" şeklindeki ifadelerine karşılık, Fas hükümeti Komisyon'a sunduğu bir belgede "Ceuta ve Melilla Fas şehirleridir." cevabını vermişti.

Batı Sahra krizi ile Ceuta ve Melilla'dan İspanya'ya yasa dışı göç nedeniyle 2021-2022 yıllarında 10 ay süren diplomatik kriz yaşayan İspanya ve Fas, Nisan 2022'de "yeni bir ortaklık kurma" hususunda anlaşmış ve "hassas konularda karşı tarafı rahatsız edebilecek söylemlerden kaçınmayı" taahhüt etmişti.

İspanya ve Fas ayrıca, bu yıl 2 Şubat'ta düzenlediği Hükümetler Arası Üst Düzey Toplantı ile ikili ilişkilerde yeni bir yol haritası sunan anlaşmalar yaparak bu taahhütlerini perçinlemişlerdi.