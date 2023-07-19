İspanya, eski Venezuela istihbarat şefini ABD'ye iade etti

İspanya, eski Venezuela istihbarat şefi Hugo Armando Carvajal Barrios'u ABD'ye iade etti. Carvajal, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla aranan bir isimdi.

İspanya, Eylül 2021'de Madrid'de yakalanan Venezuela'nın eski askeri istihbarat şefi Hugo Armando Carvajal Barrios'u, hakkında uyuşturucuyla bağlantılı arama ve tutuklama kararı çıkartan ABD'ye iade etti.

"Tavuk Carvajal" lakabıyla bilinen eski Venezuellalı generalin ABD'ye iadesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) sona eren uzun yargı sürecinden sonra gerçekleşti.

İspanya Ulusal Mahkeme kaynaklarından basına verilen bilgilerde, Carvajal'ı taşıyan uçağın ABD'ye doğru yola çıktığı bildirildi.

Avukatları aracılığıyla ABD'ye iadesini son iki yıldır geciktirdiği belirtilen Carvajal'ın yargı sürecinde sunduğu tüm iddiaların reddedilmesinden sonra iade sürecinin hemen başlatıldığı ve Interpol aracılığıyla ABD'ye gönderildiği ifade edildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'nin en çok arananlar listesinde yer alan Carvajal, Şubat 2019'da sahte pasaportla Venezuela'dan kaçmış ve aynı yıl nisan ayında Madrid'de havaalanında tutuklanmıştı.

Birkaç ay cezaevinde kaldıktan sonra İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından ABD'ye iadesi reddedilerek şartlı serbest bırakılan Carvajal, bu karara savcılığın itirazına rağmen yaklaşık 2 yıl İspanya'da kaçak olarak yaşamıştı.

ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) ihbarı sonrasında 9 Eylül 2021'de Madrid'de saklandığı evde yakalanan ve İspanya'ya sığınma talebi reddedilen Carvajal, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle cezaevinde tutuluyordu.

Venezuela'da eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun göreve geldiği ilk yıllarda Askeri İstihbarat Başkanı olan Carvajal, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile işbirliğiyle ABD topraklarında uyuşturucu üretimi, uyuşturucu trafiği ve kara para aklamakla suçlanıyor.