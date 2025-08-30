İspanya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin Filistinli Yetkililerin Vizelerini İptal Etmesine Tepki

İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Kopenhag'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Filistin heyetinin ya da Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'na katılamaması kabul edilemez. Onların korunması ve dokunulmazlığı tüm dünyada geçerlidir. AB, bunu savunanların ön safında olmalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail- Filistin çatışması konusunda AB'nin 'çok az şey yaptığını ve çok geç kaldığını' belirten Albares, sözlerin yeterli olmadığını vurgulayarak, "Açıklama dönemi sona erdi. Artık harekete geçmeliyiz. Bu savaş zamanı değil; savaşı durdurmak, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı açlık ablukasını kırmak için harekete geçme zamanı" diye konuştu.

İspanya'nın AB'ye sunduğu eylem planını da aktaran Albares, dört önceliği ise şu şekilde sıraladı:

"İsrail'e silah satışına ambargo, iki devletli çözümü baltalayanlara yaptırım, Filistin Yönetimi'ne güçlü mali destek ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarının eksiksiz uygulanması."