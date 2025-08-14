İspanya'daki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

İspanya'nın Molezuelas de la Carballeda bölgesinde yangınla mücadele ederken 37 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte, son üç günde yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e ulaştı. 16 kişi yaralı, 5'nin durumu ciddi.

İspanya'nın Molezuelas de la Carballeda bölgesinde yangınla mücadele çalışmalarına katılan 37 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece son 3 günde İspanya'da yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yetkililer, Kastilya ve Leon'da 11, Galiçya bölgesinde 4'ü itfaiyeci 16 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, 5'inin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
