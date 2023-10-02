- İspanya'daki gece kulübü yangınında can kaybı 13'e yükseldi

MADRİD - İspanya'nın Murcia şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İspanya'nın güneydoğusunda bulunan Murcia şehrindeki Fonda Milagros adlı gece kulübünde çıkan yangında can kaybı arttı. Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'dan 13'e yükseldiğini belirterek, can kaybının artabileceğini ifade etti. Gece kulübünde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Merkez, psikologlardan oluşan bir ekibin mağdurların yakınlarına yardım edeceğini açıkladı.

Ulusal poliste görevli Diego Seral İspanyol basınına yaptığı açıklamada, 15 kişiden hala haber alınamadığını ifade etti. İspanyol basınında yer alan haberlerde, şu ana kadar kimlikleri tespit edilen kurbanların çoğunun gece kulübünde düzenlenen bir doğum günü partisine katıldığı aktarıldı.

Ekipler binaya 2 saat sonra girebilmişti

Fonda Milagros adlı gece kulübünde, yerel saatle 06.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yerel saatle 08.00 sıralarında binaya girmeyi başarmıştı.

Öte yandan 1990'da İspanya'nın Zaragoza kentinde bir mekanda çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetmişti.