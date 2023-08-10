İspanya'daki En Büyük Buzul Aneto 10 Yıl İçinde Eriyebilir

İspanya'daki Pireneler'de yer alan en büyük buzul Aneto'nun yüksek sıcaklıklardan dolayı gelecek 10 yıl içerisinde eriyebileceği belirtildi. Araştırmacılar, buzulun erime hızının arttığını ve kalınlığının azaldığını tespit etti.

İspanya'daki Pireneler'de yer alan en büyük buzul Aneto'nun yüksek sıcaklıklardan dolayı gelecek 10 yıl içerisinde eriyebileceği belirtildi.

El Pais'in haberine göre, Pirene Ekoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı, ülkenin en büyük buzulu Aneto'nun zemininde kurum, bakteri ve kaya parçacıkları içeren oluşumlar buldu.

Söz konusu siyah mukoza oluşumlarının Güneş'ten gelen ısıyı hapsedip buzulların erimesini hızlandırdığı belirlendi.

Araştırmacı Nacho Lopez-Moreno ve ekibi, yer radarı (GPR) kullanarak buzulun kalınlığını ölçtü.

Son 42 yılda buzul 30 metre eridi

Araştırmada, 1981'den günümüze Aneto'nun erime hızının üç katına çıktığı hesaplandı. Sadece 2022 yılında 3 metre, toplamda ise 30 metre kalınlığında eriyen buzulda yüzde 64'lük kütle kaybı olduğu saptandı.

Araştırmacılar, Pireneler'de 1850'de sayıları 52 olan buzulların 2020'de sadece 21'inin kaldığını açıkladı. Kalan buzulların ise yüzey alanlarının neredeyse yüzde 90'ını kaybettiği belirtildi.

"Buzul, son yıllarda her yıl 1,5 metre kaybediyor. Ortalama kalınlığının 11 metre olduğunu varsayarsak, buzul uzun süre dayanabilecek durumda değil." Lopez-Moreno, Aneto Buzulu'nun 10 yıl içerisinde yok olabileceğini söyledi.

İspanya'da bu yaz yaşanan üçüncü aşırı sıcak hava dalgasında en yüksek hava sıcaklıklarında rekor kırılmıştı.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 1928 yılından bu yana kayıt altına alınan verilere göre, Girona kentinin Figueres ilçesinde 18 Temmuz'da ölçülen 45,4 santigrat dereceyle hava sıcaklığı rekoru kırıldığını açıklamıştı.