İspanya'da suçsuz yere hüküm giyen Faslıya adalet

İspanya'da Yüksek Mahkeme, cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis yatan Faslının, suçsuz yere hüküm giydiğine karar verdi.

Barselona Mahkemesince 1992'de iki farklı cinsel saldırı suçundan 24 yıl hüküm giyen ve 15 yıl hapiste kalan Ahmed Tommouhi adlı Fas vatandaşının suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Yapılan itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme,1990'ların başında işlenen iki tecavüz suçundan 15 yıl hapis yatan Tommouhi'nin, Katalonyalı seri tecavüzcü Antonio Garcia'ya fiziksel olarak çok benzemesinden ve önemli bir polis raporunun, Barselona Mahkemesince dikkate alınmamasından ötürü haksız yere hüküm giydiğini açıkladı.

Tommouhi, kurbanlardan birinin elbisesinde bulunan spermin kendisininkiyle uyuşmadığını, o dönem polis raporuyla mahkemeye sunmuş, ancak bu delil olarak kabul edilmemişti.

Sadece kurbanların o dönemki ifadeleri dikkate alınarak hüküm giyen Fas vatandaşının, 1999'da Katalonya Başsavcılığına yaptığı af talebi ve 2000'deki temyiz başvurusu reddedilmişti.

Yüksek Mahkemece, 1992'de aldığı hapis cezası iptal edilen Ahmed Tommouhi'nin, İspanyol devletinden alacağı tazminat, ileriki günlerde belli olacak.