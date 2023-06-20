İspanya'da Son 30 Yılın En Sıcak Yazı Yaşanacak

İspanya Devlet Meteoroloji Kurumu'na (AEMET) göre ülkede son 30 yılın en sıcak yaz mevsimlerinden biri yaşanacak. Ülke su sıkıntısı çekmeye devam edecek.

İspanya Devlet Meteoroloji Kurumu'na (AEMET) göre ülkede son 30 yılın en sıcak yaz mevsimlerinden biri yaşanacak.

SES 1 (İspanyolca): RUBEN DEL CAMPO, AEMET Sözcüsü:

"Bu yazın son 30 yılın en sıcak beşinci, altıncı ya da yedinci yazı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Her halükarda hava çok sıcak olacak. Yine de, kırılması zor bir rekora imza atan geçen yıldan daha sıcak olmaması muhtemel."

AEMET'ten yapılan açıklamaya göre kuraklık sürdüğü için ülke su sıkıntısı çekmeye devam edecek.

İspanya, kayıtların başladığı 1961 yılından bu yana en kurak ikinci baharı yaşadı.

SES 2 (İspanyolca): RUBEN DEL CAMPO, AEMET Sözcüsü:

"Barajlardaki su seviyesi kesinlikle düşmeye devam edecek çünkü yaz aylarında diğer mevsimlere göre çok daha fazla su talebi oluyor. Ayrıca yaz yağmurları daha fazla su üretimini asla karşılayamıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)