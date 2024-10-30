Üye Girişi
Haberler

İspanya'da Şiddetli Yağışlar 7 Kaybı Beraberinde Getirdi

İspanya'da Şiddetli Yağışlar 7 Kaybı Beraberinde Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda 7 kişi kayboldu. Tarım alanları zarar görürken, çok sayıda araç sel sularına kapıldı ve bazı yol ile köprüler çöktü.

İSPANYA'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 7 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Sivil Yardım Kurumundan yapılan açıklamada, Valensiya, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka ve Almeria kentlerinde rekor yağış nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çöktüğü bildirildi.

İspanyol basınındaki haberlerde, sel ve su baskınları sonucu Valensiya'da bir, Albacete kentinde ise altı kişinin kayıp olduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Hava Durumu İspanya Çevre Yaşam Dünya Tarım

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı! Evinde ve belediyede arama yapılıyor

 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

CHP'li başkan neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

 İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

"İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti"
Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo'nun kaçan penaltısı (VİDEO İZLE) Al Nassr kupayı aldı mı, ne oldu? Esenyurt Belediye Başkanı tutuklandı mı, suçu ne? Ahmet Özer gözaltına alınmasının detayları… 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? Gül Onat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Gül Onat kaç yaşında, nereli? Gül Onat biyografisi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Ekim Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2025 RESMİ TATİLLER! 2025 resmi tatiller kaç gün, hangi günler, tarihleri ne zaman? Dilek Türkan kimdir? Dilek Türkan kaç yaşında, nereli? Dilek Türkan'ın hayatı ve kariyeri! 29 Ekim Belediye konserlerinde şarkıcılara ne kadar verildi? Cumhuriyet Bayramı'nda sanatçılar ne kadar kazandı? (Hadise, Duman, Bengü, Şevval Sam) Yusuf Dikeç kiminle fotoğraf çektirdi? Yusuf Dikeç açıklama yaptı mı? Kocaeli hava durumu 30 Ekim | Bugün Kocaeli'ne yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Kocaeli'nde 15 günlük hava durumu! Ahmet Özer kimdir, hangi parti? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.