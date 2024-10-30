İspanya'da Şiddetli Yağışlar 7 Kaybı Beraberinde Getirdi
İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda 7 kişi kayboldu. Tarım alanları zarar görürken, çok sayıda araç sel sularına kapıldı ve bazı yol ile köprüler çöktü.
İSPANYA'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 7 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Sivil Yardım Kurumundan yapılan açıklamada, Valensiya, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka ve Almeria kentlerinde rekor yağış nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çöktüğü bildirildi.
İspanyol basınındaki haberlerde, sel ve su baskınları sonucu Valensiya'da bir, Albacete kentinde ise altı kişinin kayıp olduğu bilgisi yer aldı.
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