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İspanya'da Şiddetli Sel: 51 Ölü, 7 Kayıp

İspanya'da Şiddetli Sel: 51 Ölü, 7 Kayıp
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İspanya'nın güney ve doğu bölgelerindeki şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 51 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayıp. Çeşitli bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İSPANYA'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan selde 51 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan selde 51 kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 7 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Sivil Yardım Kurumundan yapılan açıklamada, Valensiya, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka ve Almeria kentlerinde rekor yağış nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çöktüğü bildirildi. Bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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