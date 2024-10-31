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İspanya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 104'e Yükseldi

İspanya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 104'e Yükseldi
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İspanya'nın güneyi ve doğusunu etkileyen şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e ulaştı. Hala kayıp insanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İSPANYA'da etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.

İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti. Valensiya bölgesinde ise onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, perşembe günü en çok etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, Valensiya'yı 'afet bölgesi' ilan etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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