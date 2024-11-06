İspanya'da Sel Felaketi: 89 Kayıp
İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini etkileyen sel felaketinde resmi kayıtlara göre 89 kişi kayıp. Veri Entegrasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, kayıpların sayısının daha fazla olabileceği belirtildi.
İSPANYA'da ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkileyen selde 89 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Veri Entegrasyon Merkezi (CID), ilk defa resmi kayıp sayısını açıkladı. CID'e göre, resmi kayıtlarda 89 kişi kayıp olarak gözükürken, kayıtlardan düşmeyen ya da hiç kayıtlara girmeyen kayıpların da olabileceği bildirildi.