İspanya'da Küçük Uçak Düştü: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İspanya'nın Valensiya bölgesinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

İSPANYA'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Valensiya bölgesindeki Requena kasabası yakınlarında dün saat 11.30 sıralarında küçük bir uçağın düştüğü bildirildi. Yetkililer, uçağın kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek bir tarlaya düştüğünü açıkladı. Kazada uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
