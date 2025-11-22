Haberler

İspanya'da Kömür Madeninde Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

İspanya'da Kömür Madeninde Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
İspanya'nın Asturias bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti. Başbakan Sanchez, taziye mesajı yayımladı.

İSPANYA'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde, Cangas del Narcea'ya bağlı Vega de Rengos'taki bir kömür madeninin eksi 2'nci katındaki zeminde meydana gelen göçükte 2 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için yayımladığı taziye mesajında, "Göçükte hayatını kaybeden madencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına tüm sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
