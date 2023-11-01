İspanya'da Filistinliler için anma programı düzenlendi

Katolik dünyasının dini bayramı olan Azizler Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için anma programı düzenlendi. Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda yapılan programda, Filistinliler için dua edildi ve sembolik olarak çocukları temsil eden kırmızı poşetlerle mum ve çiçekler yerleştirildi.

Katolik dünyasının dini bayramı olan, ölen aile üyelerinin anıldığı "Azizler Günü" dolayısıyla, İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için İspanya'nın başkenti Madrid'de anma programı düzenlendi.

Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda yapılan programda ellerinde mum ve çiçek bulunan bir gruptakiler Gazze'de yaşamını yitiren Filistinlileri andı.

Gazze'deki saldırılarda katledilen çocukları sembolize etmek için kırmızı boyalı poşetler yaparak mum ve çiçeklerle birlikte meydanda yere koyan İspanyollar, ölenler için dua etti.

Eylem sırasında yapılan kısa konuşmada "İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığı ve insanlık suçu işlediği" belirtildi.

Diğer yandan Filistin'e destek için önceki hafta İspanya genelinde ders bırakma eylemi yapan ve gösteri düzenleyen Öğrenciler Sendikası 16 Kasım'da bunun tekrarlanacağını duyurdu.