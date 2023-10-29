İspanya'da Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

İspanya'nın Madrid ve Barselona başta olmak üzere büyükşehirlerinde Filistin'e destek için geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Gösterilere binlerce kişi katıldı ve İsrail'in insan haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

İspanya'nın Madrid ve Barselona başta olmak üzere büyükşehirlerinde Filistin'e destek için geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Başkent Madrid'de "Her zaman Filistin Direnişinin Yanında" temasıyla sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Kent merkezinde ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen İspanyollar, "Bu bir savaş değil, soykırım, "Katil İsrail", " İsrail'e boykot", "Yaşasın özgür Filistin", "Savaşa da terörizme de hayır" sloganları attı.

Gösteriye katılan İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma Bakanı ve Sumar partisinin lideri Yolanda Diaz, basına yaptığı açıklamada, " İsrail, uluslararası insan haklarını açıkça ihlal ediyor. Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli. İsrail'in savaş suçu işlediği ortadadır. Bundan bahsederken, uluslararası hukuka aykırılıktan, hukuki sorumluların belirlenmesinden bahsediyoruz. Çifte standart uygulanmamalı." dedi.

İspanyol Bakan Belarra: "AB dış politikasını, ABD'nin bir öğrencisiymiş gibi yapıyor. Biz susacak değiliz"

İsrail'e karşı Avrupa'da sesini yükselten ender bakanlardan biri olan İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ve Podemos partisi lideri Ione Belarra da gösteriye katıldı.

Belarra, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini belirtti. Bu etnik temizliğin durdurulması için acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ve sorumluların yargıya götürülmesi gereğini dile getiren Belarra, Avrupa liderlerine yönelik "Sessiz kalmayın. Bizi bu soykırımın suç ortağı yapmayın ve harekete geçin. İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri kesin." çağrısını yineledi.

Ione Belarra, AA muhabirinin "İsrail'e karşı sesini yükselten Avrupa'daki tek bakan oldunuz. Neden diğer Avrupalı bakanlar bir şey söyleyemedi?" sorusuna, "Benim görüşüme göre, Avrupa Birliği (AB) dış politikasını, İsrail'in en büyük ittifakı olan ABD'nin dış politikasının bir öğrencisiymiş gibi yapıyor. Biz susacak değiliz, bu çatışmada insan hakları ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeye, barışı savunmaya devam edeceğiz." cevabını verdi.

"Gazze'deki görüntüler yüreğimi parçalıyor"

Diğer yandan gösteriye katılan İspanyollardan Esperanza Rodriguez, "Gazze'deki görüntüler yüreğimi parçalıyor. Bu bir soykırım. Tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapıyorlar. Çözüm, bu katliamın hemen durdurulması." dedi.

Luis Finol da "Filistin halkına karşı yapılan bu katliamın büyük acısını hissediyoruz. Bu insanlık dışı olaylara karşı özellikle sol grupların etik, ortak, koordineli hareket edememesi de üzücü. Hem Filistin hem de İsrail halkı için birlikte yaşamayı sağlayacak, barışı getirecek girişimler gerekiyor." şeklinde konuştu.

Filistin'e destek için İspanya'nın diğer büyükşehirlerinde de gösteriler organize edilirken Katalonya'da yapılan eylemlerde acil ateşkes ve İsrail ile ticari ve askeri ilişkilerin durdurulması istendi.