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İspanya'da düzensiz göçmenlerden 4'ü boğuldu

30 Kasım 2023 09:30 Son Güncelleme: 09:32 Abone Ol

İspanya'nın güneyindeki Cadiz kıyılarına sürat teknesiyle getirilen 27 düzensiz göçmenden 4'ü boğuldu, 23'ü kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü üyeleri tarafından denize atılan göçmenlerden bazıları gönüllü olarak atladı, diğerleri ise bıçakla tehdit edildikten sonra denize atıldı.