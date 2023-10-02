İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 13'e yükseldi

İspanya'nın Murcia kentinde bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. İtfaiye ekipleri 16 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

? İspanya'nın Murcia kentinde dün bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. İspanyol itfaiyesi 16 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

İspanya'nın güneyindeki Murcia kentinde dün bir gece kulübünde çıkan yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölen kişilerin 3'ünün kimliğinin belirlendiğini, ancak 16 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Yangın ilk olarak La Fonda olarak bilinen Fonda Milagros gece kulübünde başladı ve çevresindeki iki eğlence merkezine sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Murcia Belediye Başkanı Jose Ballesta, kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.