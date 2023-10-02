İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın güneybatısındaki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın mahallinden çeşitli görüntüler (Murcia itfaiyesinin izniyle)

İspanya'nın güneybatısındaki bir gece kulübünde Pazar sabahı çıkan yangında en az 13 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yangın, Murcia şehrinin dış mahallelerinde yer alan Teatre gece kulübünde meydana geldi. Sağlık Alarmı ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, yangında 13 kişinin öldüğünü doğruladı.

22 ve 25 yaşlarında iki kadın ve 41 ve 45 yaşlarında iki erkekten oluşan 4 yaralı ise dumana maruz kalmaları nedeniyle tedavi altına alındı.

Murcia Belediye Başkanı Jose Ballesta, basına yaptığı açıklamada yangının yerel saatle sabah 06: 00 civarında gece kulübünün birinci katında başladığını ve tavanın bir kısmının yandığını söyledi.

Yerel yetkililer, olay yerinde 40 itfaiyecinin çalıştığını ve çöken tavanın altında daha fazla kazazedenin olabileceğini belirtti. Yangının çıkış nedeni ise halen araştırılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Murcia'dan bildiriyor. (XHTV)