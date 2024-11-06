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İspanya Başbakanı Sanchez: Selin Nedeni İklim Değişikliği

İspanya Başbakanı Sanchez: Selin Nedeni İklim Değişikliği
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Haberler
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Valensiya ve çevresini etkileyen sel felaketinin iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu vurguladı. Acil önlemler alınacağını açıkladı.

İSPANYA Başbakanı Sanchez, selin nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran selin nedeninin iklim değişikliği krizi olduğunu belirtti. Sanchez, başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağışın ardından meydana gelen selin arkasında iklim krizi olduğunu ve iklim değişikliği sorununun siyasetin üzerinde tutulması gerektiğini ifade etti.

Bölgeyi acil iklim durumuna uyarlamak için bir plan hazırlayacaklarını kaydeden Sanchez, "Yapılmış olası ihmal ve hatalar krizin bir başka aşamasıdır, şimdi biz hayatı yeniden inşa ediyoruz, bu trajedinin mağdurlarına tedavi sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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