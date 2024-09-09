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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Görüştü

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek siyasi ve ticari gelişmeleri ele aldı. İki lider, karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği çağrısında bulunarak, ikili ilişkileri güçlendirmenin önemini vurguladı.

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpig ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ticari gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ikili siyasi ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Çin gezisinin ilk durağı olan Pekin'e ulaştı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen İspanya Başbakanı Sanchez görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Xi Jinping, sıcak karşılamanız için teşekkür ederim. Çin ve İspanya barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülkedir. Bugün karşı karşıya olduğumuz pek çok zorluk var: iklim acil durumu, uluslararası barış ve istikrara yönelik tehditler, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele. Farklılıkları müzakere yoluyla, diyalog ve işbirliği ruhu içerisinde ve çok taraflı çerçeveler dahilinde çözmek için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasa ise, "Devlet Başkanı Xi Jinping İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile görüştü. Hem Çin hem de İspanya, sorumluluk ve görev bilinciyle, ülkeler arasında karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği çağrısında bulunmakta ve çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklemektedir. Önümüzdeki yıl Çin-İspanya kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıldönümü olacak. İki tarafın ikili işbirliğini güçlendirmesi, çok taraflı işbirliğini genişletmesi ve bu kapsamlı stratejik ortaklığı daha da zenginleştirmesi gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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