İspanya Başbakanı, Hamas'ı Destekleyen Solcu Milletvekilini Bakan Yaptı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail'e karşı Hamas'ı destekleyen ve İsrail'in saldırılarını 'soykırım' olarak adlandıran solcu milletvekili Sira Rego'yu çocuk ve gençlik bakanı olarak atadı. İsrail merkezli antisemitizm karşıtı derneği olan 'Online Antisemitism ile Mücadele', Sánchez'i, Hamas'ı desteklemesi nedeniyle Rego'yu bakan olarak atamaktan vazgeçmeye çağırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırıyı savunan ve İsrail'in Hamas'a yönelik saldırısını "soykırım" olarak adlandıran bir solcu milletvekilini kabine bakanı olarak atadı.

İsrail merkezli antisemitizm karşıtı derneği olan "Online Antisemitism ile Mücadele", Sánchez'i, Hamas'ı desteklemesi nedeniyle Sira Rego'yu çocuk ve gençlik bakanı olarak atamaktan vazgeçmeye çağırdı.

Rego, X platformunda neredeyse her gün onlarca gönderi yayınlıyor ve İsrail'in eylemlerini kınayarak Filistinlilerin yaşadığı acıları vurguluyor. 7 Ekim'de paylaştığı bir gönderide, "# Filistin, onlarca yıl süren işgalden ve sürgünden sonra direnme hakkına sahiptir" dedi.

İspanya'nın yeni kabinesi, 22 bakanı içermekte olup, Sánchez'in Sosyalist Partisi, aşırı solcu Sumar partisi ve iki ayrılıkçı Katalan fraksiyonunun hükümete dahil edilmesi, İspanyol vatandaşları arasında derin ayrılıklara neden olmaktadır.