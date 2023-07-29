İslami Cihad Hareketi Kahire'deki toplantıya katılmayacak

İslami Cihad Hareketi, yarın Filistin direniş gruplarının Mısır'ın başkenti Kahire'de genel sekreterler düzeyinde yapacağı toplantıya katılmayacağını duyurdu.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hızır Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıya katılmama gerekçelerini "Filistin yönetiminin siyasi tutukluların serbest bırakılmasını kabul etmemesi" olarak belirtti.

Filistin yönetiminin tutukluların serbest bırakılması konusunu yanıtsız bıraktığı için yarınki toplantının başarısız olacağı değerlendirmesinde bulunan Habib,"Toplantının başarılı olması için tutukluların serbest bırakılarak olumlu bir atmosfer yaratılması gerekiyordu ama ne yazık ki bu gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Filistin polisinin Cenin'deki gözaltıları

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda bir grup, 17 Temmuz'da, Filistin güvenlik güçlerince gerçekleştirilen gözaltıların "siyasi" olduğunu öne sürerek protesto gösterisi düzenlemişti.

Cenin Valisi Ekrem Rucub da, gözaltı operasyonlarının, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarını fırsat bilerek Ceba kasabasındaki polis karakoluna saldıran ve merkezin bir bölümü ile polis aracını yakan bir grup "kanun kaçağına" yönelik yapıldığını kaydetmişti.

Rucub, "Olaya karışanlar, İslami Cihad ve Hamas da dahil olmak üzere çeşitli örgütlere mensup ve ilk gözaltına alınan kişi Fetih Hareketi'ndendi." ifadesini kullanmıştı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, 23 Temmuz'da, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin idaresindeki cezaevlerinde tutulan mensupları serbest bırakılmadığı takdirde Kahire'de yapılacak toplantıya katılmayacağını duyurmuştu.