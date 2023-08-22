İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, İran lideri Ali Hamaney ile görüştü

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nehale, İran lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti ile telefonda görüştü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki durum ve İsrail'in buralarda işlediği ihlaller başta olmak üzere Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Velayeti, İran'ın, Filistin halkının ve direnişin yanında olduğunu vurguladı.

Nehale de "Filistin direnişinin düşmanla mücadeleden asla geri adım atmayacağını, işgal güçleri liderleri tarafından yöneltilen tehditlerin, Filistin halkını ve direnişi korkutamayacağını" söyledi.

Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde 19 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda iki yerleşimci, dün sabah El Halil'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda da bir yerleşimci ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.

Huvvara beldesinde saldırının faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir yerleşimcinin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının düzenlendiği noktayı ziyaret etmişti.

Netanyahu son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimleri hedef alan silahlı saldırılardaki artıştan İran'ı sorumlu tutmuştu.

"İran ve uzantıları tarafından teşvik edilen, yönetilen ve finanse edilen saldırılarla karşı karşıya olduklarını" ileri süren Netanyahu, "Katilleri yakalamak için gece gündüz çalışıyoruz." demişti.