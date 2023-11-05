İslamabad'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar protesto edildi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaklaşık 1 milyon kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in işgal altındaki Filistin'e düzenlediği saldırılar kınandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaklaşık 1 milyon kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı 1 aydır devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında İsrail ordusunun saldırıları büyük tepki toplarken, Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) Partisi destekçileri İsrail'i protesto gösterisi düzenledi. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı yürüyüşte, İsrail'in işgal altındaki Filistin'e düzenlediği saldırılar protesto edildi. Gösterideki konuşmacılar, Filistin sorununun bölgesel değil, tüm Müslümanların sorunu olduğunu belirterek, uluslararası topluma Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Pakistan hükümetinden ise Filistin halkının kurtarılması istendi.

Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılan göstericiler, İsrail'in masum sivilleri hedef aldığını belirterek, İsrail karşıtı sloganlar attı. Göstericiler başkent İslamabad'daki parlamento ve bakanlıkların bulunduğu kırmızı bölge girişine kadar yürürken, polis bölgeyi tamamen kapattı. - İSLAMABAD