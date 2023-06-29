İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri, Stockholm'deki Kur'an-ı Kerim Yakma Olayını Kınayacak

Cenevre'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin büyükelçileri, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesini kınayacak. İslam ülkeleri, olaya verilen tepkileri dile getirirken, diplomatik alanda atılabilecek adımları ele alacak.

Cenevre'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin büyükelçileri yarın olağanüstü toplanarak, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesi olayını kınayarak atılabilecek adımları ele alacak.

Türkiye'nin, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik menfur olaya verdiği tepki uluslararası camiada karşılık bulurken, İslam ülkeleri de diplomatik alanda tepkilerini dile getirdi.

Stokholm'deki mukim İİT Büyükelçileri tarafından İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jan Knutsson'a bir mesaj iletilerek, olaya ilişkin ortak tepkiler ortaya konuldu.

Knutsson, cevaben, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi, İsveç hükümetinin bu İslam karşıtı eylemi güçlü bir şekilde reddettiğini ve Müslümanların hassasiyetlerini anladıklarını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Knutsson, İsveç'te gösterilere izin verilip verilmemesinin emniyet makamlarınca bağımsız olarak kararlaştırıldığını kaydetti.

Cenevre'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin büyükelçileri 30 Haziran Cuma günü olağanüstü toplanarak, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesi olayını kınayacak.

Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı-Avrupa Birliği veya İslam İşbirliği-İsveç ortak beyanı dahil atılabilecek adımlar ele alınacak.