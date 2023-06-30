İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Ele Alacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ele almak üzere 2 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplantı düzenleyecek. Toplantıda, bu tür eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.