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İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Parlamentosunun Filistin devletinin tanınması çağrısını memnuniyetle karşıladı

Dünya Haberleri

İİT'nin yazılı açıklamasında, AP'nin Filistin devletinin tanınması için yaptığı çağrı ve İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgusu takdir edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupa Parlamentosunun (AP) Filistin devletinin tanınması çağrısını memnuniyetle karşıladı.

İİT'nin yazılı açıklamasında, AP'nin dün "iki devletli çözümün korunması ve Filistin devletinin tanınması" için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrı ve bu çağrıyla sergilediği tarihi tutumun takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada, AP'nin İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiği ve bu yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu vurgulamasının memnuniyet verici olduğu kaydedildi.

İİT, Avrupa ülkelerini, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları çerçevesinde Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Dünya

Filistin İsrail Dünya Haberler

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