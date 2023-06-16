İskoçya'da su kıtlığı uyarısı

İskoçya Çevre Koruma Ajansı (SEPA), ülkenin kuzey batısındaki Loch Maree bölgesinde kritik seviyede su kıtlığı yaşandığını ve ülkenin büyük kısmında ise su kıtlığına karşı uyarı seviyesine geçildiğini bildirdi.

İskoçya Çevre Koruma Ajansı (SEPA), ülkenin kuzey batısındaki Loch Maree bölgesinde kritik seviyede su kıtlığı yaşandığını ve ülkenin büyük kısmında ise su kıtlığına karşı uyarı seviyesine geçildiğini bildirdi.

SEPA'nın su kıtlığına ilişkin hazırladığı rapora göre, Loch Maree, uzun süren ve aşırı düşük akarsu akışı nedeniyle kritik seviyede su kıtlığıyla karşı karşıya.

Ülkenin güney batısı ve merkezi bölgelerinin önemli bir kısmı "orta derecede su kıtlığı" seviyesindeyken diğer kısımlar için de kıtlığa karşı uyarı seviyesine geçildi.

Geçen haftaki sıcak ve kuru havanın, gelecek hafta da devam etmesi beklenirken, ülkenin bazı bölgelerinde öngörülen yağışların su seviyelerinin artmasında fazla etkisi olmayacağı tahmin ediliyor.

Kritik su kıtlığı yaşanan bölgelerdeki akarsularda gelecek haftalarda iyileşme olmaması ve çok düşük seviyelerin üst üste 30 günden uzun sürmesi durumunda, uzun vadeli ekolojik etkileri olan risklerle karşılaşılması söz konusu.

SEPA, talebin arttığı yaz döneminde tüketicileri su kullanımında dikkatli olmaları hususunda uyardı.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), 10 Haziran'da, İngiltere'nin güneydoğusunda Surrey bölgesindeki Chertsey'de sıcaklıkların 32,2 dereceyle yılın en yüksek değerlerine ulaştığını, İskoçya'da ise Auchincruive bölgesinde 29,8 derece ve Kuzey İrlanda'da Armagh şehrinde 25,3 dereceyle yılın sıcaklık rekoru kırıldığını açıklamıştı.