İskeçe Müftüsü Trampa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Müftü Trampa, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Trampa, "Ana vatanımız Türkiye'de bugün yapılan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanını tebrik eder, Rabbi'mden Ana vatanımıza ve bütün İslam dünyasına hayırlı olmasını niyaz ederim." ifadelerini kullandı.???????