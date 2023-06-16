İskeçe Müftüsü: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı toplumsal barışı hedef aldı

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Batı Trakya'da bir camiye girip Kur'an-ı Kerimleri yırtan kişinin toplumsal barışı hedef aldığını belirtti. Trampa, saldırının insan onurunu zedelemenin ve kutsal değerlere saldırmanın özgürlük olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi. Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da olayın meydana geldiği camiyi ziyaret ederek burada cuma namazı kıldı.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, dün Batı Trakya'da kentlerine bağlı Ilıca köyünde bir kişinin camiye girip Kur'an-ı Kerimleri yırtmasının, toplumsal barışı hedef aldığını belirtti.

Trampa, saldırının düzenlendiği camide verdiği cuma hutbesinde, insan onurunu zedelemenin ve kutsal değerlere saldırmanın, özgürlük olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

"Dün burada Kur'an-ı Kerim'e yönelik yaşanan saldırı sadece Müslümanları değil, insanlığı ve toplumsal barışı hedef almıştır. İfade özgürlüğü hiçbir inanca ve o inancın mensuplarına hakareti masum gösteremez." diyen Trampa, özgürlüğün hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi veremeyeceğine işaret etti.

Trampa, özgürlüğün herkesin inanç ve düşüncesine saygı göstermeyi gerektirdiğini vurgulayarak bu tür saldırılar karşısında yer almanın sadece Müslümanların değil, bütün insanların ortak vazifesi olduğunun altını çizdi.

Trampa, "Bu saldırılar güneşi balçıkla sıvamaya ya da Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışmaktır. Ancak bunlar hüsrana uğrayacaklardır." dedi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da olayın meydana geldiği camiyi ziyaret ederek burada cuma namazı kıldı.

Türkiye'nin her zaman Batı Trakya Türk azınlığının yanında olduğunu belirten Ünal, halka geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cuma namazına Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif ve Mustafçova Belediye Başkanı Ridvan Delihüseyin ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Olay

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ilıca köyünde bir kişinin camiye girdiği ve buraya zarar verdiği belirtilmişti.

Saldırganın, camide bulunan Kur'an-ı Kerimleri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ifade edilmiş, söz konusu kişinin Fransız vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Mustafaçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin ve Ilıca Aşağı Mahalle Mütevelli Heyeti Başkanı Eyüp Köse, gözaltına alınan saldırgan hakkında şikayetçi olmuştu.

Saldırgan, pazartesi İskeçe'de hakim önüne çıkacak.