İskandinav Üniversiteleri İsrail Akademik Kurumlarını Boykot Ediyor

İskandinav bölgesinden 939 araştırmacı ve akademik personel, İsrail akademik kurumlarının boykot edilmesi çağrısında bulundu. Çatışmalara yanıt olarak yapılan bu hamle, Gazze'deki ateşkes ve acil yardımların engelsiz geçişi için bir çağrı niteliği taşıyor.

KOPENHAG, 16 Kasım (Xinhua) -- İskandinav bölgesinden toplam 939 araştırmacı ve akademik personel, Çarşamba günü Danimarka'nın Information gazetesinde yayımlanan ortak bir bildiride İsrail akademik kurumlarının kapsamlı şekilde boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Ateşkes yapılması ve acil yardımların engelsiz geçişi için çağrıda bulunan benzeri görülmemiş hamle, Gazze'de devam eden çatışmalara bir yanıt olarak yapıldı.

Bildiri, aralarında Danimarka Teknik Üniversitesi, Kopenhag Üniversitesi, Aalborg Üniversitesi ve Aarhus Üniversitesi'nin de bulunduğu yaklaşık 200 İskandinav üniversitesi veya enstitüsünden profesörler, akademisyenler ve öğrenciler tarafından imzalandı. Bildiri, Filistin'deki Birzeit Üniversitesi'nin kısa süre önce uluslararası akademik kurumlara Gazze'de tırmanan çatışmayı ele almaları için yaptığı çağrıya yanıt niteliği taşıyor.

Açıklamada, "7 Ekim'den bu yana öldürülen tüm Filistinli ve İsrailli siviller için derin bir yas tutuyoruz. Son haftalarda yaşanan ve çok sayıda sivilin hayatı için ölümcül sonuçlar doğuran şiddetli gerilim karşısında dehşet içindeyiz" ifadesi yer aldı.

Şiddetin sürdürülmesinde Batılı güçlerin rolüne dikkat çeken imzacılar, "İsrail, Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirene ve Filistin'deki yasadışı işgali ile apartheid rejimine son verene kadar" İsrailli akademik kurumlarla işbirliğinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan bildiride, boykotun "İsrail'in yerleşimci sömürgeci işgali, apartheid yönetimi ve Filistinli sivillere yönelik artan kitlesel katliamlar" ile arasına mesafe koyan İsrailli akademisyen bireyleri kapsamaması gerektiği de belirtildi.

"Akademisyenler ve araştırmacılar olarak, bilimin şiddeti meşrulaştırma gücü olduğu gibi meşruiyetini bozma gücünün de farkındayız" denilen açıklamada, Gazze'deki mevcut çatışmaların durdurulması gerektiği vurgulandı.