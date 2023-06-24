İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler yeni bir kaçak yerleşim kurdu

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Deyr İstiya Beldesi Başkanı Muaz Selman, onlarca kişiden oluşan Yahudi yerleşimci bir grubun beldede bulunan tarım arazilerine baskın düzenlediğini belirtti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün, işgal altındaki Batı Şeria'da askeri operasyonların ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin artırılması çağrısı yapmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşimciler yeni bir kaçak yerleşim kurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Deyr İstiya Beldesi Başkanı Muaz Selman, onlarca kişiden oluşan Yahudi yerleşimci bir grubun beldede bulunan tarım arazilerine baskın düzenlediğini belirtti.

Selman, buldozerle gelen yerleşimcilerin, tarım arazileri üzerinde bir kaçak yerleşim kurarak, buraya seyyar evler ve koyun ağılları yerleştirdiğini aktardı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün, işgal altındaki Batı Şeria'da askeri operasyonların ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin artırılması çağrısı yapmıştı.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, çarşamba gününden bu yana Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus yakınlarındaki Filistin beldelerine karşı organize saldırılara girişmiş, Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti.

Kaçak yerleşimler İsrail hukukuna göre de yasa dışı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bölgedeki yerleşimciler tarafından Filistinlilerin özel arazileri üzerine inşa edilmiş onlarca derme çatma yerleşim birimi ise İsrail makamlarının izni olmaksızın inşa edildiği için İsrail yönetimine göre de yasa dışı sayılıyor. Ancak İsrail hükümetleri, uluslararası hukuku çiğneyerek bu yerleşimleri zaman içinde yasallaştırabiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına devam etmesinin iki devletli çözüm imkanını riske attığı uyarısında bulunuyor.