İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci Filistinliyi vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde otomatik tüfekli bir Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin bulunduğu noktada silahsız bir Filistinliyi yakın mesafeden vurarak ağır yaraladı. İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, olayın görüntülerini yayımladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde otomatik tüfekli bir Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin bulunduğu noktada silahsız bir Filistinliyi yakın mesafeden vurarak ağır yaraladı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, El-Halil'in güneyindeki Tuvani beldesinde yaşanan olayın görüntülerini yayımladı.

İsrail askerlerinin bulunduğu noktada gerçekleşen saldırıda otomatik tüfekli Yahudi yerleşimci, yakın mesafeden silahsız Filistinliyi vururken olay yerindeki İsrail askerinin, saldırgana müdahale etmediği görüldü.

AA muhabirine konuşan Filistin Kızılayı yetkilileri, Yahudi yerleşimcinin vurduğu Filistinlinin ağır yaralandığını ve hastanede ameliyata alındığını aktardı.

İsrail ordusunun basın ofisi ise AA muhabirine, olayı incelediklerini ve ilerleyen zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den itibaren İsrail askerleri ve silahlı Yahudi yerleşimcilerin ateş açması sonucu 45 Filistinli öldürüldü.