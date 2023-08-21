İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırı: Bir İsrailli öldü, biri ağır yaralandı

El Halil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yerleşimci hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı. İsrail ordusu saldırganları yakalamak için bölgeyi kuşatma altına aldı.