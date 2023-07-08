İşgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 2 Filistinli için cenaze törenleri düzenlendi

İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen 2 Filistinli için Batı Şeria'da cenaze törenleri düzenlendi. Abdulcevad Hamdan Salih ve Ala Kısiyye'nin cenazeleri toprağa verildi. Cenazelerin alıkonulması uluslararası müdahale çağrısına neden oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da biri mayıs ayında diğeri dünkü gösterilerde olmak üzere İsrail güçlerince vurularak öldürülen 2 Filistinli için cenaze törenleri düzenlendi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Um Safa beldesinde dün düzenlenen Yahudi yerleşim birimi protestoları sırasında öldürülen Filistinli Abdulcevad Hamdan Salih'in (24) cenazesi kentteki İstişari Hastanesi'nden alınarak Arura beldesine getirildi.

Filistinli gencin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından sloganlar eşliğinde Arura köyündeki kabristanlıkta toprağa verildi.

"Kısiyye'nin öldürülmesi bir suç, cenazesinin alıkonulması ise başka bir suç"

Öte yandan İsrail güçlerince mayıs ayında öldürülen ve naaşı ancak dün teslim edilen 28 yaşındaki Filistinli Ala Kısiyye için de cenaze töreni düzenlendi. Kısiyye'nin naaşı El Halil'deki Zahiriyye beldesinde defnedildi.

El Halil'in güneyinden sorumlu Fetih Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Cebbarin, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in alıkoyduğu cenazelerin serbest bırakılması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

"Kısiyye'nin öldürülmesi bir suç, cenazesinin alıkonulması ise başka bir suç." ifadesini kullanan Cebbarin, alıkonulan tüm cenazelerin ailelere teslim edilmesini istedi.

El Halil'deki Tana Omrim adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagogun girişinde 26 Mayıs'ta "bıçaklı saldırı girişiminde" bulunduğu iddiasıyla İsrail güçlerince öldürülen Kısiyye'nin naaşı dün Filistin tarafına teslim edilmişti.