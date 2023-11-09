İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Savabite son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin dünkü baskınında yaralanan 51 yaşındaki Savabite kaldırıldığı hastanede bugün yaşamını yitirdi. Dört çocuk babası Savabite'nin cenazesi önce Beytüllahim'e bağlı Beyt Feccar beldesindeki evine getirildi. Filistinliler, burada aileye taziyede bulundu.

Savabite'nin naaşı daha sonra tekbirler, sloganlar ve Filistin bayraklar eşliğinde beldedeki camiye getirildi.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin amca oğlu Ahmed Savabite, AA muhabirine, sıradan bir hayatı olan akrabasının İsrail güçlerinin baskını sırasında sadece dışarıda olduğu için vurulduğunu aktardı.

Ahmed Savabite, İsrail ordusunun Filistinli sivillere karşı "yüksek infilak gücüne sahip mermilerle müdahale ettiğini ve orantısız güç kullandığını" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasının ardından bölgede artan baskıya işaret eden Savabite, şunları söyledi:

"Batı Şeria genelinde Filistinliler, kuşatma altında. Beldeler arasında insanların hareket özgürlüğü yok. İsrail ordusunun sürekli baskısına, aşağılama tehdidine maruz kalıyoruz. Ordu komutanları girip Filistin beldesini tehdit ediyor. Filistinliler dışarı çıkınca ya yerleşimciler ya da askerler tarafından öldürülüyor."

Filistinli Muhammed Savabite'nin cenazesi öğle namazının ardından tekbirler, sloganlar, Filistin bayrakları ve Filistinli direniş gruplarının flamaları eşliğinde beldedeki mezarlığa taşınarak burada defnedildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ya da Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu en az 170 Filistinli yaşamını yitirdi.