İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 2 genç son yolculuklarına uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 ve 19 yaşlarındaki Filistinli 2 genç son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde İsrail karşıtı sloganlar atıldı ve İsrail saldırıları kınandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 17 ve 19 yaşlarındaki Filistinli 2 genç son yolculuklarına uğurlandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'da 17 yaşındaki Muhammed Fuad Ata el-Bayed ve 19 yaşındaki Fevzi Mahalfe için cenaze törenleri düzenlendi.

Muhammed Fuad Ata el-Bayed'in naaşı Ramallah'taki İstishari İhtisas Hastanesi'nden alınarak konvoy eşliğinde ailesinin yaşadığı eve götürüldü.

Filistin bayrağı taşıyan onlarca kişinin katıldığı cenaze töreninde, İsrail karşıtı sloganlar atıldı ve İsrail saldırılarının kınandığı dövizler taşındı.

İsrail güçlerinde öldürülen Fevzi Mahalfe için de Rafidiya Devlet Hastanesi önünden başlayan cenaze konvoyu Nablus'a bağlı Sebastia kasabasında son buldu. Yol boyunca sık sık İsrail'i kınayan sloganlar atıldı.

Mahalfe'nin Filistin bayrağına sarılı naaşı, Sebastia kasabasında toprağa verildi.

Ramallah'ın Umm Safa köyünde dün İsrail askerlerinin gerçek mermiyle başından yaraladığı 17 yaşındaki Muhammed Fuad Ata el-Bayed, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

19 yaşındaki Fevzi Mahalfe de dün gece Sebastiya beldesinde aracıyla seyir halindeyken İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olmuştu.