İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin daha önce açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti. Bugün yaşanan çatışmalarda ise 4 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin daha önce açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli öldü; bugün yaşanan çatışmalarda ise 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin kentinde geçen hafta İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaralanan 21 yaşındaki Cemal Mahmud Abdurrahman Muşarika'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 206'ya yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Cenin ve Nablus kentlerinde çıkan çatışmalarda 4 Filistinli yaralandı.

Cenin'deki İbni Sina Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda 3 Filistinlinin yaralandığı, yaralıların hastaneye getirildiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Nablus'ta gerçek mermi ile yaralanan 30 yaşındaki bir gence müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Filistin Eğitim Bakanlığı, "mevcut koşullar nedeniyle" Batı Şeria'da cumartesiden perşembeye kadar yüz yüze eğitimin askıya alındığı, öğrencilerin eğitimlerine çevrim içi devam edeceği bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.