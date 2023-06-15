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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Haberleri

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Halil Yahya el-Enis'in naaşı, Rafidia Devlet Hastanesinden alınarak kentteki baba ocağı Ayn Beyt el-Mai Mülteci Kampı'na getirildi. Cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı. Enis'in cenazesi İsrail karşıtı sloganlar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Halil Yahya el-Enis'in naaşı, Rafidia Devlet Hastanesinden alınarak kentteki baba ocağı Ayn Beyt el-Mai Mülteci Kampı'na getirildi.

Cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı. Enis'in cenazesi İsrail karşıtı sloganlar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Nablus'a bugün çeşitli noktalardan baskın düzenleyen İsrail güçleri, Refidiye Mahallesi'nde Filistinli tutuklu Usame et-Tavil'e ait evi kuşatmış, baskına tepki gösteren Filistinlilere de göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle saldırmıştı.

Baskında 20 yaşındaki Enis başından vurularak hayatını kaybetmiş, biri ağır 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Dünya

Batı Şeria İsrail Dünya Haberler

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