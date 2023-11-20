İş Kadını Funda Ünsal, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Yardımda Bulundu

Funda Ünsal, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistin'de katledilen çocukları anarak ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi ve bot yardımında bulundu. Ayrıca, şirketi olarak çocuklu ailelere kira, erzak ve barınma yardımı yapacaklarını da belirtti.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı yardımda bulunan iş kadını Funda Ünsal, Filistin'de katledilen çocukları gündeme getirerek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1959 yılında Çocuk Hakları Beyannamesi'ni, 20 Kasım 1989'da da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul etmesiyle 1990 yılından bu yana kutlanan ' Çocuk Hakları Günü' ile ilgili açıklama yaptı.

Fuyapı Yönetim Kurulu Üyesi Funda Ünsal, Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde 'Isınmak her çocuğun hakkı' düşüncesiyle, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi ve bot yardımında bulundu. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına fırsat buldukça yardım eden Ünsal, "Çocuklar bizim geleceğimiz, hem şirket olarak hem de bireyselde çocuklar için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Kış aylarının da gelmesiyle zorlu bir sürece giren aileler için yardım planları olduğunu dile getiren Ünsal, "Şirket olarak gündemimize, bölgede yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz çocuklu ailelere kira, erzak ve barınma yardımı yapacağız" diye de ekledi.

Batı Gazze'de İsrail'in orantısız güç kullanarak yaptığı katliamda öldürülen çocukları da hatırlatan Ünsal, "Yaşam hakkı elinden alınan bütün çocuklarımız için insanlık alemini duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ