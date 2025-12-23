Haberler

İrtibatı kesilen jet ile ilgili ilk açıklama bakan Yerlikaya'dan

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan ve radar bağlantısı kopan iş jetiyle ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı. Bakan Yerlikaya, jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 yolcu bulunduğunu doğruladı

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu akşam saat 20.10'da Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi iş jetiyle irtibatın kesildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, kuyruk numarası 9H-DFJ olan uçakla saat 20.52 itibarıyla temas sağlanamadı. Uçaktan, Haymana civarında acil iniş bildirimi alındığı, ancak bu bildirimin ardından uçakla yeniden bağlantı kurulamadığı belirtildi.

Arama ve takip çalışmalarının sürdüğünü belirten Yerlikaya, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

