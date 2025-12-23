İrtibatı kesilen jet ile ilgili ilk açıklama bakan Yerlikaya'dan

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere kalkan ve radar bağlantısı kopan jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 yolcu bulunduğu doğrulandı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu akşam saat 20.10'da Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi iş jetiyle irtibatın kesildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, kuyruk numarası 9H-DFJ olan uçakla saat 20.52 itibarıyla temas sağlanamadı. Uçaktan, Haymana civarında acil iniş bildirimi alındığı, ancak bu bildirimin ardından uçakla yeniden bağlantı kurulamadığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 yolcu bulunduğunu bildirdi.

Arama ve takip çalışmalarının sürdüğünü belirten Yerlikaya, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.