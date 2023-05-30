İrlanda Dışişleri Bakanı Kosova'daki Şiddet Olaylarına İlişkin Açıklama Yaptı

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarından ciddi endişe duyduklarını belirterek, tüm taraflara gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarından ciddi endişe duyduklarını belirterek, tüm taraflara gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Martin, Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin artmasına yol açan olaylara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarından ciddi endişe duyduklarını belirten Martin, "NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askerlerine, basına, polise ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. Tüm tarafların derhal gerilimi düşürme taahhüdünde bulunması hayati önem taşımaktadır. Diyalog ilerleme için tek yoldur." ifadesini kullandı.

Arbedede 30 KFOR askeri yaralandı

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'daki yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.