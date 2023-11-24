İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrası şiddet olayları meydana geldi - 2

İrlanda'daki şiddet olaylarında İrlanda polisi (garda), 34 kişiyi gözaltına aldığını ve 32 kişiyi ise mahkemeye sevk ettiğini açıkladı.

İrlanda'daki şiddet olaylarında İrlanda polisi (garda), 34 kişiyi gözaltına aldığını ve 32 kişiyi ise mahkemeye sevk ettiğini açıkladı. Garda, bugün yaptığı açıklamada, dün yaşanan şiddet olaylarında Dublin kent merkezinde 250 asayiş polisi dahil olmak üzere 400 polisin görev yaptığını belirtti.