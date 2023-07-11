İranlı Rejim Yanlısı Hatip Suudi Arabistan'da Alıkonuldu

İran'ın rejim yanlısı önde gelen hatiplerinden Ali Ekber Raifipur, hac dönüşü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde havalimanında alıkonuldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kenani, "Raifipur, henüz bilmediğimiz bir nedenle hac dönüşünde Cidde Havalimanı'ndan ayrılmakta bir sorunla karşılaşmıştır." dedi.

Konuyu ciddiyetle takip ettiklerini söyleyen Kenani, ülke misyonlarının, sorunun çözülmesi için Suudi Arabistan makamlarıyla görüşmeler yaptığını belirtti.

Raifipur kimdir?

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen 39 yaşındaki Ali Ekber Raifipur, rejim yanlısı radikal söylemleriyle ön plana çıkıyor.

Raifipur'un devlet televizyonunda ve sosyal medya platformu üzerinden yaptığı konuşmalar, üniversitelerde verdiği konferanslar ülkedeki radikal gençler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması kararı almıştı.