İranlı Muhabir Kabil'de Taliban Tarafından Gözaltına Alındı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı için çalışan bir muhabirin Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, foto muhabiri Muhammed Hüseyin Velayeti'nin Kabil Havalimanı'nda İran'a hareketinden hemen önce Taliban güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Tesnim, 10 gün önce hava sınırlarından yasal yolla Afganistan'a girdiği belirtilen foto muhabirinin gözaltı gerekçesine dair Taliban yetkililerinden henüz bilgi alınamadığını aktardı.