İranlı Emekli Akademisyen Daryoosh Riyahi, Barış ve Eşitlik İçin Yürüdü

İranlı emekli akademisyen Daryoosh Riyahi, dünyada barışa, eşitliğe ve açlığa dikkat çekmek için Kayseri'den Mersin'e yürüdü. Yaklaşık 2 ay süren yürüyüşünü tamamlayan Riyahi, insanlarla konuşup onları kayıt altına aldı ve sosyal medya hesapları üzerinden günlük olarak paylaştı. İran'a döndükten sonra da çalışmalarına devam edeceğini belirten Riyahi, dünyadaki savaş, eşitsizlik, açlık ve yalnızlık gibi problemlerin çözümü için reform çağrısında bulundu.

İranlı emekli akademisyen Daryoosh Riyahi, dünyada barışa, eşitliğe ve açlığa dikkat çekmek için Kayseri'den Mersin'e yürüdü. Riyahi, 'Gelin dünyamızı reform edelim' sloganıyla yaklaşık 2 ay süren yürüyüşünü tamamladı.

25 Mayıs 2023 tarihinde İran'dan Kayseri'ye gelen Riyahi, 26 Mayıs'ta da yürümeye başladı. Oradan Mersin'e gelene kadar birçok il, ilçe ve köyde konaklayan Riyahi, insanlarla konuşup onları kayıt altına aldı. Sosyal medya hesapları üzerinden günlük olarak konuştuklarını paylaşan Riyahi, İran'a döndükten sonrada çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

"Bunu dünyaya duyurmak için yürümeye karar verdim"

Yaptığı yürüyüşle ilgili konuşan Riyahi, İran'da üniversitede çok uzun yıllar araştırmalar yaptığını söyledi. Yaptığı araştırmalarda dünyada insanların büyük problemleri olduğunu gördüğünü vurgulayan Riyahi, "En büyük problemler savaş, eşitsizlik, açlık ve insanın yalnızlığı olarak karşıma çıktı. Bunun kökünü araştırmak için de çok çalıştım ve bunu dünyaya duyurmak için karar verdim. Bundan sonra yürüyüş yapmak için Kayseri'ye geldim. Bu yürüyüşü yaparak araştırmalarım üzerinde insanlarla konuşayım, sosyal medya hesaplarımdan bunu duyurmak istedim. 26 Mayıs'ta Kayseri'den yürümeye başladım. Yaklaşık 2 ay süren yürüyüş sonunda da Mersin'e geldim. Yolda videolar yaparak sosyal medya hesaplarıma attım. Burada dünyadaki arkadaşlara ulaşmaya çalıştım" diye konuştu.

"21. yüzyılda halen insanlar açlıktan ölüyor"

Her köyde 2-3 gün kaldığını belirten Riyahi, "Yol boyunca sürekli insanlarla konuştum, sohbet ettim. Bütün insanlar dünyada savaş olmamasını, barış olmasını istiyorlar. Bunun dışında insanlar arasında eşitsizlik olmamasını diliyorlar. Açlıktan insanları ölmemesini istiyorlar. 21. yüzyılda halen insanlar açlıktan ölüyorlar. Bu çok büyük bir facia. Bunun için bunu duyurmaya devam edeceğim. Gelin dünyayı yeniden reform edelim. Bu dünyayı hep birlikte düzeltelim. Bu 4 tane büyük problemi çözelim. Bu kampanyaya İran'da sürdüreceğim. Bir gün dünya bu sorunları çözer, o zaman ben de kampanyama son veririm. Barış, eşitlik, açlık olmasın ve insanlar yalnız kalmasın. Bunlar siyaset, ekonomi ve kültür alanında yapılacak reformlarla düzeltilebilir. Bu 3 tane alanda tüm dünya bir araya gelerek sorunları çözmeliler. Bunlar olmadığı sürece dünyada savaşlar devam edecek, eşitsizlik, açlık ve yalnızlık sürecek" şeklinde konuştu.

Riyahi, yürüyüş için Türkiye'yi seçmesinin amacının da güvenli bölge olmasından kaynaklı olduğunu dile getirdi. - MERSİN