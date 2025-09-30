İranlı Aktivist Somayeh Moghadam, Gazze'ye Destek İçin Yürüyüşe Başladı

GAZZE'ye destek için İstanbul 'dan Kudüs 'e yürüyüş başlatan İranlı Somayeh Moghadam, Kocaeli'ye ulaştı. Moghadam, " Gazze 'deki çocuklar iki senedir acı verici durumda olduğundan bu yolculuğa çıktım. İnsanlık bir araya gelmediği takdirde bu sıradanlaşmış kötülük, hiçbir zaman ortadan kaldırılmayacağı gibi normalleşecek" dedi.

İranlı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi Somayeh Moghadam, Gazze'ye destek için 'March Of Yunus' (Yunus Yürüyüşü) adıyla bir yürüyüş başlattı. Üsküdar'dan başlayan ve Kudüs'te sona ermesi hedeflenen yürüyüş kapsamında Moghadam, ikinci durağı olan Kocaeli'ye geldi. İzmit ilçesindeki Yeni Cuma Cami'si önünde basın açıklaması yapan Moghadam, daha sonra Sakarya'ya hareket etti.

'HİÇBİR ÇOCUK BÖYLE BİR KATLİAMI HAK ETMİYOR'

7 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten Moghadam, "Gazze'deki çocuklar 2 senedir acı verici durumda olduğundan dolayı bu yolculuğa çıktım. İnsanlık bir araya gelmediği takdirde bu sıradanlaşmış kötülük hiçbir zaman ortadan kaldırılmayacağı gibi normalleşecek. Biliyorsunuz Nazilerin Holokost döneminde Yahudilere yaptığını, şu an aynısına biz Gazze'de şahit oluyoruz. Nasıl oluyor da bir ırk kendisi çektiği acının aynısını bir başka ırka reva görüyor. İstanbul ve Kudüs kutsal 2 büyük başkent. İlk başta Yahudiler, sonra Hristiyanlar ondan sonrası da Osmanlı zamanı sur alayları denilen bir uzun ibadi yolculuk. Bu yolculuk tarihi ve vicdan yolcuğu olarak insanları birleştirme amacıyla yapılan bir yolculuktur. Umarı ki insanlık bir araya gelir ve bu sıradanlaşan kötülüğe 'dur' diyebilir. Çünkü hiçbir çocuk böyle bir katliamı hak emiyor. Hiçbir din, kanun böyle bir katliama izin vermemiştir, veremez" dedi.

'GELİN BU VAHŞETE SON VERELİM'

Moghadam, "Yürüyüşüm İstanbul Üsküdar'dan başladı. Şu an Kocaeli, sonra Adapazarı, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin ve Hatay hattında devam edecek. İnşallah Cumhurbaşkanımız destek verirse, ben kendisine korumaları aracılıyla mektup ilettim. Bu yolculuk Beyrut, Şam, Umman ve inşallah Kudüs'e kadar uzanacak. Sumud filoları gibi onlar denizden Gazze'ye yaklaşmaya çalışıyorlar. İnşallah aynısını biz de kara yolundan inşa etmeye çalışacağız. Bu yolculuk benim tek başım yapacağım bir şey değil. Duyarlı ve özgür ruhlu insanlar var. İnanıyorum ki bu yolculuğa kesinlikle katılacak insanlar da olacak. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum gelin beraber bu vahşete son verelim" diye konuştu.