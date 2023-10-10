Haberler ›› Dünya ›› İran Yargı Erki Sözcüsü, Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganının idam cezası iddialarını reddetti

İran Yargı Erki Sözcüsü, Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganının idam cezası iddialarını reddetti

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın idam cezasına çarptırıldığına yönelik iddiaları reddetti. Setayeşi, olayla ilgili dosyanın incelenme aşamasında olduğunu ve henüz mahkeme sürecinin başlamadığını belirtti.