İran Yargı Erki Sözcüsü, Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganının idam cezası iddialarını reddetti
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İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın idam cezasına çarptırıldığına yönelik iddiaları reddetti. Setayeşi, olayla ilgili dosyanın incelenme aşamasında olduğunu ve henüz mahkeme sürecinin başlamadığını belirtti.
İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın idam cezasına çarptırıldığına yönelik iddiaları reddetti.
Tesnim Haber Ajansına göre Setayeşi, haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı düzenleyen kişinin durumu hakkında konuşan Setayeşi, "Azerbaycan televizyonunun, bu ülkenin büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen kişinin idam cezasına çarptırıldığı yönündeki iddialarını reddediyoruz." dedi.
Setayeşi, olayla ilgili dosyanın incelenme aşamasında olduğunu ve henüz mahkeme sürecinin başlamadığını belirtti.
Azerbaycan medyası geçen günlerde, Tahran Büyükelçiliğine saldırı düzenleyen kişinin idama mahkum edildiğini öne sürmüştü.
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.
İranlı yetkililer, saldırganın olaydan sonra yakalandığını açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi şeklinde nitelemişti.