İran yanlısı milisler, ABD'ye ait Harir Askeri Üssü'ne saldırdı

İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı 'Irak İslami Direniş' adlı grup, Erbil'de bulunan ABD'ye ait Harir Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi. Saldırı, Gazze'deki saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildi.

İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, Irak'ın Erbil kentinde, ABD'ye ait Harir Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlediğini duyurdu.

"Irak İslami Direniş" grubundan yapılan açıklamada, " Gazze'deki saldırılara yanıt olarak" Erbil'de ABD'ye ait Harir Askeri Üssü'nün dron ile hedef alındığı belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, söz konusu üssün bulunduğu iddia edilen bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Söz konusu milis grup daha önce de Harir'in yanı sıra Irak'ın batısında yer alan Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurmuştu.

Öte yandan Irak Kürk Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele birimi de bugün Harir üssüne "bomba yüklü İHA" ile saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.